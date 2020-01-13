В Одессе из музея "Пороховая башня" в парке Шевченко украли двадцать моделей старинного холодного оружия и пять чеканных монет. Об этом сообщили в пресс-центре Нацполиции Одесской области и ресурс odessit ua.

Злоумышленники подобрали ключ к входной двери, проникли в помещение клуба и, повредив навесные замки на витринах с экспонатами, похитили двадцать моделей старинного холодного оружия. Сообщается, что музей был ограблен дважды. Первое ограбление произошло 11 января, тогда грабители похитили старинные монеты и книги.

Фото: Директор музея "Пороховая башня" Артем ПогосенкоФБ

Фото: Директор музея "Пороховая башня" Артем ПогосенкоФБ

Фото: Директор музея "Пороховая башня" Артем ПогосенкоФБ

Сейчас устанавливается сумма ущерба, нанесенного музею.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, раннее СБУ обнаружила контрабандный ввоз японского антиквариата на $300 тысяч. Это было старинное холодное оружие, предметы быта и мебель. Некоторые из экспонатов датированы ХVIII-XIX веком и высоко ценятся среди коллекционеров.