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В Харькове очередной раз взорвали банкомат, деньги не украли

Нападение совершили на отделение Ощадбанка.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Харьковские подрывники в субботу, 11 января, совершили нападение на банкомат "Ощадбанка" на проезде Стадионном. Об этом сообщили в Нацполиции.

Инцидент произошел около 4 утра.

"Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам не удалось завладеть деньгами. их разыскивает полиция.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: https://hk.npu.gov.ua/

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, что подрывы банкоматов в Харькове и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года. Предыдущие ограбления произошли в конце сентября на Клочковской улице на окраине Харькова, в ноябре - в селе Черкасская Лозовая.

Поймать грабителей до сих пор не удалось.

В то же время полицейским из Днепра в октябре удалось задержать банду, которая почти год подрывала банкоматы в этом регионе.

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