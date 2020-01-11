Полицейский автомобиль насмерть сбил мужчину в Борисполе

В Борисполе в субботу, 11 января, полицейский автомобиль Renault Doker насмерть сбил мужчину. Об этом пишет Информатор.
Авария произошла около 7 утра.
"Источники в правоохранительных органах сообщили, что ДТП произошло по адресу улица Киевский шлях, 125. Мужчина стоял на проезжей части, возле пешеходного перехода. Именно там и произошел наезд", - говорится в сообщении.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
В полиции инцидент пока не комментировали.
Напомним, в декабре прошлого года в Житомирской области задержали полицейского, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. В ноябре полицейский, находившийся вне службы, насмерть сбил пешехода у Измаила, в Кропивницком сотрудник Нацполиции совершил наезд на пешехода, от полученных травм мужчина умер. В октябре смертельные ДТП с участием полицейских произошли в Черниговской области и в Александрии.