Полицейский автомобиль насмерть сбил мужчину в Борисполе

В Борисполе в субботу, 11 января, полицейский автомобиль Renault Doker насмерть сбил мужчину. Об этом пишет Информатор.

Авария произошла около 7 утра.

"Источники в правоохранительных органах сообщили, что ДТП произошло по адресу улица Киевский шлях, 125. Мужчина стоял на проезжей части, возле пешеходного перехода. Именно там и произошел наезд", - говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В полиции инцидент пока не комментировали.