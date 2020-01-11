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Трое военнослужащих ранены на Донбассе за сутки

Число обстрелов возросло до 13

Трое военнослужащих ранены на Донбассе за сутки
Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате трое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили шесть обстрелов: неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Невельского - из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия; трижды у населенного пункта Водяное - из минометов калибра 82 мм (8 мин), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новотроицким - из стрелкового оружия.

Семь обстрелов зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": четыре раза вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (14 мин), 82-мм минометов (16 мин), гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм (32 мины) и гранатометов различных систем; в районе населенного пункта Южное - из подствольного гранатомета; рядом с Новотошковское - с 120-мм минометов (5 мин).

С начала текущих суток российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности группировки "Восток".

Напомним, в пятницу, 10 января, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов был ранен один военнослужащий ВСУ.

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