В Одесской области мужчина из ружья стрелял по соседским детям, которые шумели под окнами

В Одесской области 51-летний мужчина открыл огонь из ружья по игравшим под его окнами соседским детям.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
"По сообщению о стрельбе на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Правонарушитель закрылся в квартире и на требования полицейских не реагировал. Только увидев бойцов батальона полиции особого назначения, также прибывших по вызову, он открыл дверь и впустил правоохранителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто из детей не пострадал.
Мужчину доставили в райотдел. Его действия квалифицировали как "хулиганство" (ст. 296 Уголовного кодекса).
Напомним, ранее в Днепре местный житель открыл стрельбу из ружья, чтобы распугать детей во дворе.