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В Одесской области мужчина из ружья стрелял по соседским детям, которые шумели под окнами

Обошлось без пострадавших, стрелка доставили в райотдел полиции.

В Одесской области мужчина из ружья стрелял по соседским детям, которые шумели под окнами
Архивное фото
Фото: real-vin.com

В Одесской области 51-летний мужчина открыл огонь из ружья по игравшим под его окнами соседским детям.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"По сообщению о стрельбе на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Правонарушитель закрылся в квартире и на требования полицейских не реагировал. Только увидев бойцов батальона полиции особого назначения, также прибывших по вызову, он открыл дверь и впустил правоохранителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из детей не пострадал.

Мужчину доставили в райотдел. Его действия квалифицировали как "хулиганство" (ст. 296 Уголовного кодекса).

Напомним, ранее в Днепре местный житель открыл стрельбу из ружья, чтобы распугать детей во дворе.

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