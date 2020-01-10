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Сантехник нашел в подвале дома на Оболони тела трех мужчин

Следов насильственной смерти не обнаружено, проводится проверка.

Сантехник нашел в подвале дома на Оболони тела трех мужчин
kyiv.npu.gov.ua

В подвале жилого дома на улице Маршала Малиновского на столичной Оболони обнаружены тела трех мужчин.

Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

Погибших обнаружил сантехник, который спустился в подвал для проведения ремонтных работ.

На мессто прибыли следователи, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб. Они ровели первоочередные следственные действия.

По предварительным данным судмедэксперта, который осматривал тела уна месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные причины смерти мужчин установит экспертиза", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому происшествию.

Напомним, в конце ноября 2018 года на Южном вокзале в Киеве открыли пункт обогрева для бездомных.

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