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В Киеве произошел пожар на предприятии

Жертв и пострадавших нет. 

В Киеве произошел пожар на предприятии
Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве произошел пожар на предприятии, расположенном на ул. Бориспольская, 7 Дарницкого района. 

Данные о возгорании спасателям поступили  в 19:46 9 января, сообщили на странице ГУ ГосЧС Киева в Facebook.

"Пожар возник на втором этаже здания в арендованном помещении, которое использовалось, как котельная. Во время разведки бойцы установили, что загорелся мусор и древесина", – уточнили спасатели.  Огонь охватил 15 кв.м, в 23:13 возгорание ликвидировали. К тушению привлекали 25 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Украине за первых два дня 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек, еще 11 получили травмы. В жилом секторе за это время произошло 232 пожара

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