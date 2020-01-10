В Киеве произошел пожар на предприятии, расположенном на ул. Бориспольская, 7 Дарницкого района.

Данные о возгорании спасателям поступили в 19:46 9 января, сообщили на странице ГУ ГосЧС Киева в Facebook.

"Пожар возник на втором этаже здания в арендованном помещении, которое использовалось, как котельная. Во время разведки бойцы установили, что загорелся мусор и древесина", – уточнили спасатели. Огонь охватил 15 кв.м, в 23:13 возгорание ликвидировали. К тушению привлекали 25 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Украине за первых два дня 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек, еще 11 получили травмы. В жилом секторе за это время произошло 232 пожара