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С начала суток на Донбассе произошло два обстрела, ранен украинский военный

Огонь велся возле Павлополя и Хутора Вильный. 

С начала суток на Донбассе произошло два обстрела, ранен украинский военный
Фото: politeka.net

С начала 9 января в зоне боевых действий на Донбассе произошло два обстрела, ранен украинский военный. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Огонь велся из гранатометов и другого стрелкового оружия.

"Стрелковое оружие враг применял по защитникам Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям поблизости н.п. Хутора Вильный", – уточнили в министерстве.

Ситуация на участках разведения сил остается стабильной.

Напомним, за 8 января на Донбассе были ранены трое украинских военных, произошло пять обстрелов

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