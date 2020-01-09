Террористы "ДНР" начали конфисковать авто с украинскими номерами

С начала года в оккупированных районах Донецкой области конфисковали 7 авто.

Террористы так называемой "ДНР" начали конфисковать автомобили с украинскими номерами. Об этом сообщила "Восточная правозащитная группа" на фейсбуке.

Раннее на оккупированном Донбассе обязали владельцев "перерегистрировать" авто, которые находятся в этих районах.

"Для тех водителей, кто отказывался проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции, в том числе и конфискация автомобиля. Нам известно о 7 случаях конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 по 08.01.2020, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДО", - сказано в сообщении группы.

В отдельных районах Луганской области "перерегистрацию" продлили до марта 2020 года.

Напомним, пророссийские боевики "ДНР" не пропустили представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ через блокпост возле села Верхнешироковское в Донецкой области.