Новый законопроект о труде усиливает права работников – Милованов

По словам министра, профсоюзы выступают против него, потому что не хотят терять власть.

Новый законопроект о труде усиливает права работников. Заявления некоторых профсоюзов об ограничении их прав не соответствуют действительности, написал на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Он пояснил, что ныне работник может разорвать трудовой договор через письменное предупреждение и за две недели. В новом законопроекте уволиться можно так же, или предупредить при помощи электронных средств связи, заранее обозначенных в трудовом контракте, например, указать конкретный адрес электронной почты или контакт в мессенджерах.

Кроме этого, законопроект позволит уволиться без отрабатывания двух недель не только по исчерпывающему перечню причин, закрепленных в КЗоТ, а и если причины прописаны в трудовом договоре.

"То есть на основе переговоров между работодателем и работником. Это более эффективно в современном мире, где у каждого могут быть свои уважительные причины", – пояснил министр.

Помимо этого, работник сможет разрывать трудовой договор, если не выполняются его условия, письменно изложив причины, а работодатель обязан будет заплатить компенсацию в 50 дневных зарплат.

"При детальном анализе мы видим, что права работников на самом деле усиливаются. В первую очередь, за счет большей гибкости и компенсаций", – пояснил Милованов.

Кроме этого, новый законопроект предлагает обязать работодателя при увольнении по собственной инициативе выплачивать работнику компенсацию. Он должен будет предупредить работника за два месяца, или просто заплатить ему двойную оплату за этот период и уволить в тот же день.

Причинами негативного отношения профсоюзов к этому законопроекту, по мнению Милованова, являются их устоявшиеся политические предпочтения и нежелание терять власть.

Он уточнил, что новый законопроект не отбирает у профсоюзов их права, например, управлять госимуществом, получать обязательные отчисления из фонда зарплат, присутствовать в Кабмине и блокировать увольнение работников. Однако эти права и не гарантируются.

"В заключительных положениях есть требование разработать новый закон о профсоюзах. Также в Раде есть законопроект, который возвращает имущество от профсоюзов к государству", – подытожил министр.

Напомним, 27 декабря Кабинет министров Украины утвердил законопроект "О труде", целью которого является увеличение официальной занятости и уровня зарплат. Далее документ отправят на рассмотрение парламента, а после принятия и подписания закон должен вступить в силу через шесть месяцев. Еще год будет действовать переходной период.