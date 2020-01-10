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Украина получила от США "важные данные" о катастрофе самолета МАУ

На 15:00 запланирован разговор с Майком Помпео. 

Украина получила от США "важные данные" о катастрофе самолета МАУ
Фото: irna.ir

Президент Украины Владимир Зеленский и глава украинского МИД Вадим Пристайко встретились с представителями США для получения данных о катастрофе самолета МАУ в Иране.

В том числе, состоялась встреча с руководительницей посольства США в Украине Кристиной Квин, сообщил Пристайко в Twitter.

"Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", – добавил министр.

На 15:00 10 января запланирован разговор Зеленского и Госсекретаря США Майка Помпео.

Напомним, Зеленский призывал всех международных партнеров – прежде всего правительства США, Канады и Великобритании – предоставить данные и доказательства, которые касаются катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию ее причин. 

Президент также сообщил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ в Иране не исключается, но пока не подтверждена.

Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что истинную причину катастрофы самолета МАУ под Тегераном покажут данные черных ящиков. Абедзаде подтвердил официальную позицию Ирана о том, что самолет не был сбит ракетой.

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