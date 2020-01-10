Во вчерашнем обстреле на Донбассе погиб старший солдат 28 омбр Николай Довженко

Противник открыл огонь около 23 часов из стрелкового оружия, сообщили на странице 28 омбр им. Рыцарей Зимнего похода в Facebook.
"Сегодня ночью от вражеской пули погиб наш военнослужащий. Старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. Через несколько часов парень умер в больнице", – сообщили его сослуживцы.
Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе за сутки 9 января противник шесть раз открывал огонь. Один украинский военный был убит, еще один получил ранение.
Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия