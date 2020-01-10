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Во вчерашнем обстреле на Донбассе погиб старший солдат 28 омбр Николай Довженко

Он скончался в больнице спустя несколько часов после ранения. 

Николай Довженко
Фото: facebook.com/28brigade
Николай Довженко
Во время обстрела 9 января в зоне боевых действий на Донбассе погиб 23-летний старший солдат 28 омбр Николай Довженко.

Противник открыл огонь около 23 часов из стрелкового оружия, сообщили на странице 28 омбр им. Рыцарей Зимнего похода в Facebook.

"Сегодня ночью от вражеской пули погиб наш военнослужащий. Старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. Через несколько часов парень умер в больнице", – сообщили его сослуживцы.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе за сутки 9 января противник шесть раз открывал огонь. Один украинский военный был убит, еще один получил ранение.

Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

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