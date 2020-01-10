В сети появилось новое видео, демонстрирующее попадание ракеты в рейс 752 Тегеран - Киев до его падения, в результате которого погибли 176 человек.

Оно опубликовано в твиттере американского ресурса BNO News.

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT — BNO News (@BNONews) January 9, 2020

Указывается также, что это видео было проверено New York Times, который говорил с человеком, который снял его.

Обновление. Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Bellingcat в Facebook.

"Мы проанализировали новое видео, которое, по все вероятности, показывает взрыв в воздухе в районе Тегерана. Мы установили геолокационные данные видео как западный Parand, пригород Тегерана, с координатами 35.489414, 50.906917. Камера направлена на северо-восток – что соответствует направлению траектории полета рейса PS752. Измеряя время, которой понадобилось камере для того, чтобы зафиксировать звук взрыва, мы оценили расстояние до места происшествия (красный круг) и сопоставили его с геолокационными данными видео и траекторией полета рейса PS752 (по данным FlightRadar24)", - говорится в сообщении.

Фото: bellingcat.com

Фото: bellingcat.com

Фото: bellingcat.com

Ранее источники Newsweek из Пентагона и разведки заявили, что Иран мог ошибочно сбить самолет МАУ. Также о вероятности попадания в самолет ракеты Ирана со ссылкой на источники написали CNN и CBS News.

В иранской Организации гражданской авиации в четверг заявили о несостоятельности такой версии.

Напомним, точные причины крушения станут известны после окончания всех экспертиз и исследований. СНБО Украины рассматривает семь версий авиакатастрофы, среди которых – поражение самолета зенитной ракетой ЗРК; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.