В Киевской области мужчина ударил полицейского отверткой в лицо

Его госпитализировали с пробитой щекой, травмой языка и выбитым зубом.

В селе Гора Киевской области мужчина нанес травму участковому полицейскому, который исполнял свои служебные обязанности.

Как сообщили на странице областной полиции в Facebook, нападение произошло в доме злоумышленника, относительно которого несколько раз поступали жалобы от главы сельсовета. По его словам, мужчина запугивал членов громады и вел себя неадекватно.

К нему пришли двое участковых, однако мужчина внезапно ударил одного из них отверткой в лицо и закрылся внутри. Мать нападавшего сообщила, что в доме может быть оружие, поэтому туда вызвали спецназ.

"Потерпевшего правоохранителя с пробитой щекой, травмой языка и выбитым зубом доставили в больницу", – добавили в полиции.

Открыто уголовное производство за угрозы или насилие относительно правоохранителя.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина нанес полицейскому телесные повреждения, отказываясь уходить с проезжей части на проспекте Валерия Лобановского. Оказывая сопротивление, он сломал правоохранителю палец.