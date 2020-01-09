​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киевской области мужчина ударил полицейского отверткой в лицо

Его госпитализировали с пробитой щекой, травмой языка и выбитым зубом. 

В Киевской области мужчина ударил полицейского отверткой в лицо
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В селе Гора Киевской области мужчина нанес травму участковому полицейскому, который исполнял свои служебные обязанности.

Как сообщили на странице областной полиции в Facebook, нападение произошло в доме злоумышленника, относительно которого несколько раз поступали жалобы от главы сельсовета. По его словам, мужчина запугивал членов громады и вел себя неадекватно.

К нему пришли двое участковых, однако мужчина внезапно ударил одного из них отверткой в лицо и закрылся внутри. Мать нападавшего сообщила, что в доме может быть оружие, поэтому туда вызвали спецназ.

"Потерпевшего правоохранителя с пробитой щекой, травмой языка и выбитым зубом доставили в больницу", – добавили в полиции.

Открыто уголовное производство за угрозы или насилие относительно правоохранителя.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина нанес полицейскому телесные повреждения, отказываясь уходить с проезжей части на проспекте Валерия Лобановского. Оказывая сопротивление, он сломал правоохранителю палец.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также