Хозяин оставил без еды более 40 животных, ему грозит уголовная ответственность.

Полиция открыла уголовное производство в отношении владельца мини-зоопарка в селе Красное Обуховского района, который оставил без еды более 40 животных.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"По предварительным данным, в частном мини-зоопарке в с.Красное от голода умер конь. Владелец также оставил более четырех десятков домашних животных без пищи: 20, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также лошадь, теленок и коза остались без должного ухода, волонтеры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство сено, зерно и корм", - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Также решается вопрос об изъятии животных.

Уголовное производство в отношении владельца открыто по ст.299 УК (жестокое обращение с животными). Санкция статьи предусматривает арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.

Напомним, наказание по статье о жестоком обращении с животными в Украине ужесточили с лета 2017 года.

В августе 2018 года полиция Одессы впервые в истории Украины объявила о подозрении по ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными) и обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В сентябре 2019 года впервые в Украине суд запретил цирку использовать животных из-за условий их содержания.