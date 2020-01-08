В прошлом году в мире убили 49 журналистов, - НСЖУ

Международная федерация журналистов в 2019 году зафиксировала 49 убийств журналистов, в том числе два в Европе. Об этом сообщил пресс-центр Национального союза журналистов Украины со ссылкой на сайт Европейской федерации журналистов.

"МФЖ фиксирует очевидное уменьшение количества убитых журналистов по сравнению с 2018 годом, когда было зафиксировано 95 фактов. Но значительное количество убийств и их мотивы напоминают о том, что насилие против журналистов все еще распространено, а за безнаказанность за преступления против физической безопасности медиа-работников должны нести ответственность представители власти", - сказано в сообщении.

Федерация журналистов опубликовала список 18 стран, где были убиты журналисты, включая Африку (9), Азиатско-Тихоокеанский регион (12), Европу (2), Латинскую Америку (18) и Ближний Восток и Арабский мир (8).

Таким обаразм, Мексика возглавила список самых опасных стран с 10-ю убийствами журналистов, расследовавших деятельность коррупционеров и наркобаронов. Целенаправленные нападения унесли жизни 5-ти журналистов в Афганистане и 4-х в Пакистане.

"МФЖ и ЕФЖ зафиксировали 2 убийства журналистов в 2019 году на европейском континенте. После печального рекорда, 12 смертей в 2015 году, в основном вследствие резни в редакции еженедельника Charlie-Hebdo во Франции, ситуация в Европе имеет тенденцию к стабилизации: 3 смерти в 2016 году, 5 - в 2017 году, 4 - в 2018 году и 2 - в 2019 году. Но в то же время количество случаев безнаказанности за убийство журналистов в Европе растет ", - подчеркнули в НСЖУ.

Платформа Совета Европы по защите журналистики официально зафиксировала 36 случаев безнаказанности за преступления против журналистов в Европе, с учетом 14-ти убитых и пропавших без вести сербских и албанских журналистов в Косово. Также отметили: Россию (6 случаев безнаказанности), Украину (6), Турцию (4), Азербайджан (2), Мальту (1), Черногорию (1), Великобританию (1) и Сербию (1).

Президент Международной федерации журналистов Юнес Муджахид призвал страны преодолеть свою неспособность прекращать безнаказанность за преступления против работников СМИ, в том числе с помощью Конвенции ООН о безопасности СМИ, которую поддерживает МФЖ.

Кроме того, в НСЖУ напомнили, что с первых дней нападения на журналиста Вадима Комарова в 2019 году держали этот случай на контроле. "НСЖУ регулярно делает запросы относительно актуального хода расследования убийства коллеги из Черкасс. Кейс о гибели черкасского журналиста-расследователя отдельно отмечался во время парламентских слушаний "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути решения", которые прошли 6 ноября 2019 года по инициативе НСЖУ", - добавили в Союзе журналистов Украины.

Напомним, сегодня, 8 января проживающая с 2017 года в Киеве казахстанская журналистка Жанара Ахмет сообщила у себя на фейсбуке, что власти Казахстана настаивают на ее выдаче по уголовному делу по статье "мошенничество". В ответ на это, в Алматы активисты призвали Украину не допустить экстрадиции Ахмет в Казахстан.