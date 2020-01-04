Журналист Владимир Бойко заявил, что СБУ возбудила уголовное дело из-за его публикаций

Ранее он писал, что к взрыву гранаты под Радой в августе 2015 и теракту в Харькове в феврале 2015 причастны "агенты СБУ".

Журналист Владимир Бойко заявил, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство из-за его публикаций о причастности "агентов СБУ" к теракту у Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 и взрыву гранаты под Верховной Радой в августе 2015. Об этом журналист сообщил на своей странице в фейсбук.

"Служба безопасности Украины начала уголовное производство относительно моей скромной персоны, пока изымает во всех государственных учреждениях документы, где упоминается моя фамилия", - сообщил Бойко.

Журналист считает, что причиной стали его публикации, в которых он писал о том, что "агенты СБУ устроили террористический акт в Харькове в феврале 2015 года и бросили гранату под Верховной Радой в августе 2015 года".

Бойко также утверждает, что СБУ получила в суде санкцию на проведение обыска у него дома, как только он вернется из-за рубежа.

Напомним, теракт возле Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 года во время проукраинского шествия. В результате взрыва заложенной на дороге противопехотной мины погибли 52-летний Игорь Толмачев, 15-летний Даниил Дидык, 18-летний Николай Мельничук и 37-летний полицейский Вадим Рыбальченко. Троих обвиняемых - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова - приговорили к пожизненному заключению и отдали боевикам ОРДЛО в рамках обмена 29 декабря 2019 года.

31 августа 2015 года под Верховной Радой во время митинга против поправок в Конституцию Украины касательно "особого статуса Донбасса" произошли столкновения между митингующими и правоохранителями. В результате столкновений и взрыва гранаты погибли четверо нацгвардийцев.

Обвиняемые Игорь Гуменюк - боец батальона "Сич" и Сергей Крайняк - боец добровольческого батальона "Карпатская Сич" уже четыре года находятся в Киевском СИЗО на Лукьяновке . Своей вины не признают. Им грозит максимальное наказание - пожизненное заключение.