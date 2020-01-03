Коммунальщики уверяют, что животное не приносит парку особого вреда, а его присутствие говорит о том, что вода в местных водоемах чистая.

Из-за теплой зимы в киевском парке "Победа" проснулся бобер и начал грызть деревья.

Об этом сообщает "Сегодня".

По словам сотрудников коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района, бобер не приносит парку особого вреда, а его присутствие свидетельствует о том, что вода в местных водоемах чистая.

"Каждый год животное весной и осенью, в сезон активной заготовки древесины, начинает портить деревья. Бобер валит три-четыре дерева и точит только иву. С одной стороны - это проблема, но с другой - это природный процесс, и мы считаем, что бороться с бобром не стоит. Если он так долго живет в нашем парке - значит, вода в озере очень чистая, в болоте он бы не жил. Я бы больше волновался за самого бобра, чем за деревья, ведь ива может расти и на коре. К тому же мы регулярно засаживаем берега водоема ивами, и они очень быстро растут", - рассказал директор КП по СЗН Днепровского района Евгений Ковшун.

Фото: "Сегодня"

Также Ковшун рассказал, что коммунальщики пытались подкармливать бобра сломанными ивовыми ветками, но он предпочитает "свежие" деревья.

"Мы же понимаем, что бобру нужно точить зубы - природа у него такая, инстинкт. А зубы у него очень мощные. Он даже может перекусить металлическую сетку, которой мы обматываем некоторые крупные ивы в парке. Если толщина сетки тоньше 9 мм, он с легкостью ее перекусывает. Кстати, наш бобер не трогает деревья, обмотанные сеткой, ищет те, которые без нее", - добавил Ковшун.

Напомним, в феврале прошлого года киевская "Команда спасения животных" спасла бобра из капкана.

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Также ранее сообщалось, что в Национальном природном парке "Синевир" в Закарпатской области медведи до сих пор не уснули из-за слишком высокой температуры воздуха.