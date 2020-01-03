Из-за теплой зимы в киевском парке "Победа" проснулся бобер и начал грызть деревья.
Об этом сообщает "Сегодня".
По словам сотрудников коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района, бобер не приносит парку особого вреда, а его присутствие свидетельствует о том, что вода в местных водоемах чистая.
"Каждый год животное весной и осенью, в сезон активной заготовки древесины, начинает портить деревья. Бобер валит три-четыре дерева и точит только иву. С одной стороны - это проблема, но с другой - это природный процесс, и мы считаем, что бороться с бобром не стоит. Если он так долго живет в нашем парке - значит, вода в озере очень чистая, в болоте он бы не жил. Я бы больше волновался за самого бобра, чем за деревья, ведь ива может расти и на коре. К тому же мы регулярно засаживаем берега водоема ивами, и они очень быстро растут", - рассказал директор КП по СЗН Днепровского района Евгений Ковшун.
Также Ковшун рассказал, что коммунальщики пытались подкармливать бобра сломанными ивовыми ветками, но он предпочитает "свежие" деревья.
"Мы же понимаем, что бобру нужно точить зубы - природа у него такая, инстинкт. А зубы у него очень мощные. Он даже может перекусить металлическую сетку, которой мы обматываем некоторые крупные ивы в парке. Если толщина сетки тоньше 9 мм, он с легкостью ее перекусывает. Кстати, наш бобер не трогает деревья, обмотанные сеткой, ищет те, которые без нее", - добавил Ковшун.
Напомним, в феврале прошлого года киевская "Команда спасения животных" спасла бобра из капкана.
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