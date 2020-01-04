В ровенской многоэтажке взорвался газовый котел

В Ровно в многоэтажном жилом доме в субботу, 4 января, произошел взрыв. Об этом сообщили в ГосЧС.

Сообщение о происшествии на улице Соборной поступило в службу спасения в 11:45.

"Поступило сообщение о взрыве воздушно-газовой смеси газового котла в помещении кухни с последующим горением двухкомнатной квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Из-за сильного задымления пожарные эвакуировали 14 жителей с верхних этажей, из них - четверо детей.

В 12:11 пожар локализовали, в 12:20 полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

В результате пожара огнем уничтожено оконную раму и повреждена мебель кухни. Квартиру удалось спасти.

Точная причина пожара устанавливается.

Напомним, вечером 3 января во селе Угринов Тернопольской области в сельском клубе во время репетиции вертепа произошел взрыв. Восемь детей от 12 до 17 лет с ожогами лица и конечностей 1-2 степени госпитализировали. Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.