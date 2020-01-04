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Полиция считает утечку газа основной причиной взрыва в Тернопольской области, из-за которого пострадали 8 детей

Газ попал в помещение по старой трубе, в которую сделали врезку. 

Полиция считает утечку газа основной причиной взрыва в Тернопольской области, из-за которого пострадали 8 детей
Фото: https://www.npu.gov.ua/

Национальная полиция открыла уголовное производство из-за взрыва в сельском клубе в Тернопольской области, в результате которого пострадали восемь детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по части 2 статьи 272 УК - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"По предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа. Накануне газовики проводили ремонтные работы. На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву ", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 3 января во селе Угринов в сельском клубе во время репетиции вертепа произошел взрыв. Восемь детей от 12 до 17 лет с ожогами лица и конечностей 1-2 степени госпитализировали.

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