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В Украине родители впервые воспользовались услугой "е-малыш"

Проект предусматривает возможность получить 10 услуг по одному заявлению.

В Украине родители впервые воспользовались услугой "е-малыш"
Фото: Depositphotos/mishatc

3 января в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг за одним заявлением, воспользовавшись услугой "е-малыш".

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам премьера, им не пришлось заполнять 37 форм и тратить кучу времени на хождение по кабинетам. Сделали они это за несколько минут в перинатальном центре.

"До конца этого месяца это станет возможным еще в 10 украинских городах. В частности, в Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе", - написал Гончарук в фейсбуке.

Глава правительства напомнил, что услуга "е-малыш" позволяет родителям обратиться за помощью только с одним заявлением и получить 10 услуг - в роддоме или онлайн на сайте "Дия".

Речь идет о таких услугах:

  1. Государственная регистрация рождения ребенка;
  2. Регистрации места проживания родившегося ребенка;
  3. Назначение пособия при рождении ребенка;
  4. Регистрация новорожденного ребенка в электронной системе здравоохранения;
  5. Регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
  6. Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  7. Происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
  8. Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  9. Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
  10. Назначение пособия многодетным семьям.

Как сообщалось, в конце июля президент Владимир Зеленский поручил реализовать проект "е-малыш" до 1 января 2020.

Реализация электронного проекта предусмотрена указом президента Украины "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам".

Проект реализовывается при поддержке международных проектов, в частности, программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).

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