С начала суток боевики дважды открывали огонь на Донбассе

Потерь с украинской стороны не было.

С начала суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе произошло четыре обстрела, потерь с украинской стороны не было.