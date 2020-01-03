В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Греция, Израиль и Кипр договорились построить альтернативу "Северному потоку-2"
Греция, Израиль и Кипр договорились построить альтернативу "Северному потоку-2"
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
В Киеве пьяный мужчина разлил на прохожих два казана с глинтвейном
В Киеве пьяный мужчина разлил на прохожих два казана с глинтвейном
​Назад до школи: як змінюються підходи до педагогічної освіти
​Назад до школи: як змінюються підходи до педагогічної освіти
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
Різниця є
Різниця є
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток боевики дважды открывали огонь на Донбассе

Потерь с украинской стороны не было.

С начала суток боевики дважды открывали огонь на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе произошло четыре обстрела, потерь с украинской стороны не было.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также