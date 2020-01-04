Facebook заблокировал пост Супрун о Бандере

Экс-глава Минздрава сочла это подтверждением того, что политика соцсети стала инструментом в гибридной войне.

Социальная сеть Facebook заблокировала пост бывшей главы украинского Минздрава Ульяны Супрун о лидере украинских националистов Степане Бандере.

Об этом Супрун рассказала в соцсети.

"Служба поддержки фейсбук сообщила мне, что запись про Степана Бандеру, где я употребила несколько его цитат, скрыта из-за "нарушения стандартов сообщества по поводу hate speech/пропаганды ненависти", - рассказала она.

По мнению Супрун, в ее записи не было ничего, что можно было бы рассматривать как пропаганду ненависти и что нарушало бы стандарты сообщества. Но это не помешало заблокировать запись, которая набрала более 6 тысяч репостов и охватила более полумиллиона читателей.

При этом экс-министр напомнила, что такое случается с нею не впервые. В частности, в сентябре фейсбук скрыл пост Супрун про формулу Штайнмайера с главным месседжем "Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир".

"На просьбу к руководителю публичной политики по Украине в фейсбук Катерине Крук помочь разобраться с этой ситуацией, получили ответ: "Команды просмотрели пост и подтвердили, что решение было принято правильно, поэтому пост останется удаленным"", - отметила Супрун.

Она добавила, что не только ее пост о Бандере фейсбук определил как оскорбительный. 1 января Молодежный националистический конгресс - МНК также опубликовал пост о дне рождения лидера ОУН, но был удален. При этом, по словам Супрун, в удаленном посте, кроме фамилии "Бандера" не было ни одного слова или цитаты, которые потенциально можно было считать оскорбительными, только поздравление с днем рождения.

"Но похоже, что российские боты очень хотят, чтобы в нашем информационном пространстве любые упоминания о Степане Бандере были уничтожены", - добавила она.

"Это лишь несколько примеров о том, насколько мощно фейсбук не справляется с озвученной миссией и как на самом деле политика этой социальной сети стала инструментом в гибридной войне. При содействии действующих алгоритмов, отслеживание hate speech с помощью искусственного интеллекта и несостоятельности качественно анализировать контекст - почти любое критическое сообщение сегодня может исчезнуть при желании владельцев ботоферм или разжигателей ненависти", - считает Ульяна Супрун.

Ранее сообщалось, что посольства Польши и Израиля осудили Львовский облсовет и КГГА за мероприятия в честь Бандеры и Мельника.