На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих

Боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

В субботу, 4 января, двое украинских военнослужащих подорвались на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Сегодня, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь", - говорится в вечерней сводке штаба.

Также говорится о том, что в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

"Из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"", - сообщают в штабе.

Напомним, в пятницу, 3 января, на Донбассе произошло три обстрела, украинские военные не пострадали.