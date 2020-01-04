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С момента основания в ПЦУ перешли около 600 приходов УПЦ МП, - Епифаний

Глава ПЦУ анонсировал новую волну массовых переходов в этом году.

С момента основания в ПЦУ перешли около 600 приходов УПЦ МП, - Епифаний
Фото: Макс Левин

С момента основания Православной церкви Украины к ней присоединились около 600 приходов Московского патриархата. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью Радио Свобода.

"К нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов. И я верю, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но необходимо время. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно. Мы не имеем права создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния", - сказал Епифаний.

Митрополит убежден, что в этом году состоится признание ПЦУ со стороны нескольких поместных православных церквей. 

"У нас есть признание со стороны Элладской православной церкви, есть признание со стороны Александрийского патриархата, который является вторым по чести после Вселенского патриарха в диптихе. Эти церкви играют важную роль в общем в православном мире. И мы увидим, что в следующем (разговор записывалась в последние дни декабря - ред.) году будет признание также нескольких других поместных православных церквей. Это уже необратимый процесс", - отметил митрополит.

В июле 2019 года предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что с момента создания поместной Православной церкви Украины в нее перешли более 500 приходов УПЦ Московского патриархата. В ноябре на Закарпатье громада храма отстояла в Верховном суде свое право перейти в ПЦУ.

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