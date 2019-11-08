Александрийский патриарх Феодор II признал ПЦУ (обновлено)

Предстоятель во время литургии упомянул имя митрополита Епифания.

Сегодня, 8 ноября, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время божественной литургии в храме в столице Египта поминал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке представитель ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), а также греческие православные издания Orthodoxia и Romfea.

"Достоверность подтверждена из двух информированных источников. Позже ожидается официальное сообщение", - сообщил Евстратий.

Через некоторое время он действительно обнародовал официальное заявление Александрийской церкви. В нем говорится, что патриарх увидел желание "братьев иерархов признать предоставленную через синодальный томос всесвятейшим Вселенским патриархом автокефалию Украинской церкви".

В связи с этим Феодор начал поминать в диптихах предстоятеля ПЦУ Епифания, "горячо молясь о мире и благостоянии наших православных церквей"

Таким образом Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалию ПЦУ. Как известно, Александрийская церковь имеет в диптихах второе после Вселенского патриархата место.

Таким образом, официально ПЦУ признали Константинопольская, Элладская и Александрийская церкви.

Напомним, ранее ПЦУ признал Собор епископов Греции. Подробнее читайте в материале LB.ua "Элладская Церковь признала ПЦУ: как все происходило и что будет дальше?".

31 октября Польская автокефальная православная церковь отказалась признать Православную церковь Украины.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.