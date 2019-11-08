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Украина стала 49-й из 100 стран по уровню владения английским языком

Показатель соответствует B1 по CEFR.

Украина стала 49-й из 100 стран по уровню владения английским языком
Фото: assistaugusta.wordpress.com

Украина стала 49-й из 100 стран, вошедших в рейтинг владения английским языком, составленный компанией EF (Education First). Она оказалась между Россией и Албанией, попав в группу с низким уровнем владения английским с индексом, равным 52,13.

Это соответствует уровню B1 по Общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR).

Уровень владения английским языком у взрослого населения в Украине ниже среднего мирового уровня.

Все соседние страны, кроме Молдовы (ее нет в исследовании), находятся выше по рейтингу. Польша - 11-я, Венгрия - 15-я, Румыния - 16-я, Словакия - 25-я, Беларусь - 47-я, Россия - 48-я.

На первом месте рейтинга традиционно оказались Нидерланды с индексом 70,27, второе и третье место — соответственно у Швеции (68,74) и Норвегии (67,93). Замыкают пятерку лучших Дания (67,87) и Сингапур (66,82).

Индекс EF EPI составлен по результатам тестирования более чем 2,3 млн человек по всему миру, которые в 2018 году прошли стандартный тест по английскому языку EF (EF SET) или один из квалификационных тестов компании. В рейтинг вошли те страны, где число тестируемых было не менее 400 человек. Средний возраст участников составил 23 года. 

Напомним, Министерство образования и науки Украины разработало и утвердило концепцию развития английского языка в университетах, которая предусматривает обязательное владение иностранным языком на уровне В1 при поступлении. Обязательное знание английского введут для бакалавров в 2023 году.

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