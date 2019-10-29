В ста украинских школах внедряются новые подходы к обучению и изучению английского языка, - Саймон Этертон

По словам регионального руководителя программ английського языка Британского Совета Саймона Этертона, организация поддерживает реформу НУШ и делает все для професионального развития учителей английского языка в Украине. Об этом он заявил в ходе круглого стола "Будут ли дети знать иностранные языки после окончания Новой украинской школы?", организованного Институтом Горшенина совместно с Британским Советом в Украине.

“Исследования показывают, что самый большой фактор, влияющий на качество преподавания - не материальные ресурсы, не доски, которые висят в классе, а учитель - хорошо подготовленный и заряженный энтузиазмом. Мы работаем именно для того, чтобы сделать украинских учителей такими. Для этого работают институты, методисты, наши “агенты перемен”. Если говорить об изучении английского, то мы следовали указаниям и требованиям МОН и поддерживали реформу НУШ. Учителей английского очень много, и это заняло все наше внимание и наши ресурсы. И после обсуждений с коллегами мы поняли, что должны сосредоточиться на новых идеях, новых методах, новых способах привлечения подростков в изучение языков. И это критически важно”, - отметил Саймон Этертон.

По словам представителя Британского совета, в ряде школ уже работает пилотный проект, в рамках которого внедряются новые подходы к коммуникативному обучению детей на уроках.

“Сейчас мы активно работаем в 100 пилотных школах, где внедряются новые подходы к профессиональному развитию учителей “снизу вверх”. Мы подготовили фасилитаторов групп профессионального развития учителей. Мы дали им ресурсы, структуру и идеи. Они могут встречаться, общаться лично и через соцсети, использовать массовые онлайн - курсы, вместе проводить микроисследования. Такой тип профессионального развития - это не просто посещение курсов, а совместное профессиональное развитие, и это показывает хороший результат. Мы очень рады видеть этот новый потенциал и новые возможности”, - подчеркнул Саймон Этертон.