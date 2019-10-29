Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины во вторник задержали главного специалиста Национального банка по подозрению в получении крупной взятки.
Об этом говорится на сайте прокуратуры Киева и главка полиции.
По данным следствия, сотрудник НБУ требовал 50 тысяч долларов от предпринимателя за помощь в получении бессрочной генеральной лицензии на обмен валют.
Его задержали возле здания Нацбанка во время передачи 40 тысяч долларов.
Задержанному готовят подозрение по ч.1 ст.15 ч.4 ст.190 Уголовного кодекса - покушение на мошенническое завладение деньгами.