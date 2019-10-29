Ему вменяют обещание помощи при получении генлицензии на обмен валют.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины во вторник задержали главного специалиста Национального банка по подозрению в получении крупной взятки.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Киева и главка полиции.

По данным следствия, сотрудник НБУ требовал 50 тысяч долларов от предпринимателя за помощь в получении бессрочной генеральной лицензии на обмен валют.

Его задержали возле здания Нацбанка во время передачи 40 тысяч долларов.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Задержанному готовят подозрение по ч.1 ст.15 ч.4 ст.190 Уголовного кодекса - покушение на мошенническое завладение деньгами.