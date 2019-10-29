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Жителя Краматорска поместили в психбольницу после 47 тысяч звонков на "103"

Мужчина звонил в скорую помощь и грубо матерился на фельдшеров.

Жителя Краматорска поместили в психбольницу после 47 тысяч звонков на "103"
Фото: trip-italy.ru

Краматорский суд отправил на принудительное лечение местного жителя, который с 1 октября 2018 года по 12 февраля 2019 года совершил почти 47 тысяч звонков на номер "103".

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области.

В ходе следствия было установлено, что 30-летний мужчина в течение трех месяцев ежедневно звонил в "скорую помощь". Количество звонков составляло от 100 до 1000 в сутки. Рекорд он установил 25 января 2019 года, совершив за день 1618 звонков.

Мужчина не только отвлекал фельдшеров, но и "выражал в их адрес грубые циничные оскорбления"

Действия подозреваемого квалифицировали по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса - грубое нарушение общественного порядка. Суд признал, что они привели к временному нарушению деятельности станции скорой медицинской помощи Краматорска.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мужчина является неосудным, поэтому его отправили на принудительные меры медицинского характера. Он госпитализирован в психиатрическую лечебницу с обычным надзором.

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