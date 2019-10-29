Причиной авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой, назвали туман и нехватку опыта

Директор Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины Олег Бабенко заявил, что причинами авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, могут быть плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта по управлению вертолетом.

Об этом Бабенко сообщил корреспонденту УНИАН.

"Сейчас работает специальная комиссия, которая расследует причины авиакатастрофы. Расследование будет сложным. Там все сгорело. Черные ящики на этом типе вертолетов не устанавливаются. Но уже понятно, что Кутовой разбился на вертолете из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточно опыта по управлению воздушным судном", - считает Бабенко.

Пилот из-за сильного тумана потерял пространственное положение вертолета и уже ничего не мог с этим сделать, в результате – врезался в землю.

По информации Бабенко, Кутовой имел всего 50 часов налета, а это значит, что у пилота не было достаточного опыта.

"Законы меняются. Ранее он должен был бы летать с инструктором не менее 150 часов. А тут ясно, что пилот не был подготовлен к полету в таких метеоусловиях. Он вылетел в нормальную погоду, но попал в туман и летел, а мог бы вернуться или приземлиться и ждать погоды. Он переоценил свои возможности", - сказал Бабенко.

Напомним, Кутовой разбился за штурвалом вертолета Robinson R44 21 октября 2019 года. Крушение произошло возле села Тарасенково в Полтавской области.