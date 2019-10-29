К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
В Золотом началось разведение войск (обновлено)
В Золотом началось разведение войск (обновлено)
Лайфхаки для тех, кто планирует взять кредит
Лайфхаки для тех, кто планирует взять кредит
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Выбор чистой совести
Выбор чистой совести
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Причиной авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой, назвали туман и нехватку опыта

Кутовой имел всего 50 часов налета.

Причиной авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой, назвали туман и нехватку опыта
Фото: pl.dsns.gov.ua

Директор Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины Олег Бабенко заявил, что причинами авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, могут быть плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта по управлению вертолетом.

Об этом Бабенко сообщил корреспонденту УНИАН.

"Сейчас работает специальная комиссия, которая расследует причины авиакатастрофы. Расследование будет сложным. Там все сгорело. Черные ящики на этом типе вертолетов не устанавливаются. Но уже понятно, что Кутовой разбился на вертолете из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточно опыта по управлению воздушным судном", - считает Бабенко.

Пилот из-за сильного тумана потерял пространственное положение вертолета и уже ничего не мог с этим сделать, в результате – врезался в землю.

По информации Бабенко, Кутовой имел всего 50 часов налета, а это значит, что у пилота не было достаточного опыта.

"Законы меняются. Ранее он должен был бы летать с инструктором не менее 150 часов. А тут ясно, что пилот не был подготовлен к полету в таких метеоусловиях. Он вылетел в нормальную погоду, но попал в туман и летел, а мог бы вернуться или приземлиться и ждать погоды. Он переоценил свои возможности", - сказал Бабенко.

Напомним, Кутовой разбился за штурвалом вертолета Robinson R44 21 октября 2019 года. Крушение произошло возле села Тарасенково в Полтавской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также