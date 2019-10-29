Депутат "Слуги народа" заявил, что его "заказали криминальному авторитету"
Депутат "Слуги народа" заявил, что его "заказали криминальному авторитету"
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
К бойцам "Нацкорпуса" в Золотое приехала полиция
Лайфхаки для тех, кто планирует взять кредит
Лайфхаки для тех, кто планирует взять кредит
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Троян отрицает, что "Нацкорпус" будут выгонять из Золотого
Выбор чистой совести
Выбор чистой совести
ГлавнаяОбществоОбразование

Трансляция круглого стола "Будут ли дети знать иностранные языки после окончания Новой украинской школы?"

Организаторы: Институт Горшенина совместно с Британским Советом в Украине при поддержке интернет-портала LB.ua.

LB.ua ведет трансляцию круглого стола: "Будут ли дети знать иностранные языки после окончания Новой украинской школы?"

Организаторы: Институт Горшенина совместно с Британским Советом в Украине при поддержке интернет-портала LB.ua.

Трансляция на английском языке:

Вопросы к обсуждению:

1. Какие требования к знанию иностранных языков выдвигает современная жизнь?

2. Почему традиционные подходы к изучению иностранных языков в школе в целом не были эффективными? Как учитывает «ошибки прошлого» программа Новой украинской школы?

3. Каким будет преподавание иностранных языков в НУШ? Какие принципиальные изменения заложены образовательной реформой? Какой уровень знания иностранных языков учениками предусматривает НУШ?

4. Как Британский Совет, Гете-Институт, Французский Институт поддержали реформу НУШ? Какая поддержка будет в будущем?

Участники круглого стола:

1. Оксана Коваленко, главный специалист Департамента общего среднего и дошкольного образования МОН Украины;

2. Саймон Этертон, руководитель программ английского языка Британского Совета в Украине;

3. Д-р Катарина Бук, заместитель директора, руководитель языкового отдела Goethe-Institut в Украине;

4. Фабрис Пето, атташе по вопросам сотрудничества в области французского языка, Посольство Франции в Украине, Французский Институт в Украине

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институте Горшенина и Британском Совете в Украине - обязательно.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также