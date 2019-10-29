​Верховный суд Крыма отказал в апелляции фигурантам "дела Веджие Кашка"

Суд счел, что все доказательства "уже изучены судом первой инстанции".

Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении апелляционных жалоб по уголовному делу, известному, как "дело Веджие Кашка".

Об этом сообщает "Крымский процесс".

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении всех трех ходатайств защиты. В частности, адвокаты просили обеспечить гласность судопроизводства и перенести заседание в более вместительный зал, в связи с тем, что на заседание было допущено всего 10 слушателей. В этом ходатайстве было отказано.

Также суд отказал в требованиях обеспечить явку потерпевшего Айтана Юсуфа и в исследовании видеофайлов, которые указывают на возможность подброса оружия в домовладения Асана Чапуха.

В ходе заседания адвокаты настаивали на неправильной квалификации преступления, требуя пересмотреть действия осужденных с "вымогательства" на действия по статье "самоуправство", а в части хранения оружия Чапухом - вынести оправдательное решение в связи с недоказанностью причастности его к данному преступлению.

Прокурор возражал против удовлетворения жалоб, считая, что все доказательства уже изучены судом первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка. Коллегия при оглашении решения уточнила, что условный срок для осужденных должен быть пересчитан с учётом отбывания в СИЗО и под домашним арестом.

Напомним, 23 ноября 2017 года российские силовики задержали группу крымских татар - Аметова, Чапуха, Трубача и Дегерменджи по подозрению в вымогательстве денег у гражданина Турции. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже женщина скончалась.

Активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял утверждает, что гражданин Турции, в связи с которым задержали группу активистов, украл деньги семьи Веджие Кашка.

В январе 2019 года подконтрольный России суд Симферополя начал рассматривать "дело Веджие Кашка" по существу. Четверых его фигурантов обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции Юсуфа Айтана.