В Украине все более популярными становятся восточные языки, - Оксана Коваленко

По словам главного специалиста Департамента общего среднего и дошкольного образования МОН Украины Оксаны Коваленко, все большее число украинских школьников изучают китайский, японский и корейский языки в качестве второго иностранного.

Об этом она заявила в ходе круглого стола “"Будут ли дети знать иностранные языки после окончания Новой украинской школы?", организованного Институтом Горшенина совместно с Британским Советом в Украине.

“Для нас важны все языки. МОН не делает отдельных шагов по изучению тех или иных языков, мы стараемся объединить наши усилия вокруг изучения четырех языков, которые поддерживаются государством посредством учебников, учебных программ и подготовки учителей - английского немецкого, французского и испанского. Конечно, кроме этих четырех языков мы говорим и о других языках Евросоюза, языках наших соседей - польском, венгерском, румынском, чешском, словацком. Эти языки могут изучаться, как языки нацменьшинств, и как иностранные.

Кроме того, в Украине все более популярными становятся восточные языки - китайский, японский, корейский. У родителей также появляются такие запросы. И многие учебные заведения вводят восточные языки в качестве второго иностранного. Готовятся учебные программы, есть общение с организациями, которые представляют эти страны и помогают нам с материалами и подготовкой учителей. Так что нельзя сказать, что мы ограничены какими-то рамками, сегодня мы видим разнообразие языков в Украине и это очень хорошо, потому что языки - это развитие. Все больше родителей склоняются к тому, что одного языка уже недостаточно. Если официально второй иностранный в Украине изучается с пятого класса, то все чаще родители говорят о том, чтобы изучать второй иностранный язык с начальных классов”, - сказала Оксана Коваленко.

По словам представителя МОН, сегодня крайне важным моментом является подготовка учителя, которая поможет ему овладеть современными технологиями и современными подходами к изучению языков.

“Мы можем подготовить блестящую программу, блестящие учебники, но все начинается тогда, когда учитель заходит в класс и закрывает двери. Все зависит от учителя, от того, как учитель использует эту учебную программу, эти стандарты, эти учебники, что он будет с ними делать и как будет представлять их детям. Какую методику он выберет, какие подходы использует. Сориентируется ли он в соответствии с особенностями своего класса или группы, ведь все классы разные и подходы к ним не могут быть одинаковыми.

Таким образом, все зависит от того, кто заходит в класс и с какой целью. Все в итоге должно работать в системе - новые учебники, новые материалы и новый учитель. Все это требует времени - невозможно все сделать в один момент, за один год. Также все это требует усилий - как с нашей стороны, так и со стороны учителей, родителей, детей. МОН и международные организации могут сделать многое, но если не будет шага навстречу, ничего не получится”, - сказала Оксана Коваленко.