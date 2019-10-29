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Изучать языки необходимо с акцентом на общение и фокусом на компетенции, - Катарина Бук

"Английский язык обязателен, но другие иностранные языки - дополнительный плюс".

Изучать языки необходимо с акцентом на общение и фокусом на компетенции, - Катарина Бук
Катарина Бук
Фото: Макс Требухов

По словам заместителя директора, руководителя языкового отдела Goethe-Institut в Украине Катарины Бук, подход Новой украинской школы к изучению иностранных языков полностью соответствует мировым тенденциям и европейским требованиям.

Об этом она заявила в ходе круглого стола "Будут ли дети знать иностранные языки после окончания Новой украинской школы?" в Институте Горшенина, организованном совместно с Британским Советом в Украине.

"Английский язык обязателен, но другие иностранные языки являются дополнительным плюсом, и именно поэтому мы так преданно поддерживаем политики Европейского союза, когда европейский гражданин должен знать хотя бы один или два иностранных языка. Это дает экономические преимущества, если вы знаете больше иностранных языков. И все больше украинцев изучают иностранные языки. Это объединяет культуру, открывает двери и способствует взаимопониманию.

Еще один важный момент - есть доказательства того, что изучение иностранных языков способствует интеллектуальному развитию. Это очень хорошо для вашего мозга. Чем больше языков вы учите, тем легче изучать их, и легче изучать другие предметы. То есть это не только знание языка, но и умение, набор умений, необходимых для того, чтобы обеспечить лучшую коммуникацию, лучше понимание ", - подчеркнула Катарина Бук.

По ее словам, многоязычие и интегрированное обучение языкам является требованием современного мира.

"Для того, чтобы возможности были реализованы, для нас очень важно, чтобы языки изучали правильно, чтобы языки изучали с акцентом на коммуникации и фокусом на компетенции. Чтобы все эти элементы обучаемых - чтение, письмо, слушание - все это изучалось с акцентом на реальные ситуации, которые позволили бы лучше пользоваться иностранными языками. Хорошим примером будут специальные учебные программы, которые мы организовали - это, в первую очередь, интегрированное обучение. Именно по этим причинам мы считаем, что подход НУШ отвечает нашим интересам, так как основной акцент здесь именно на компетенциях и применении иностранных языков ", - сказала Катарина Бук.

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