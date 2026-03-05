ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги

Багато воїнів мають ознаки критичної втрати маси тіла.

Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Фото: Зоряна Стельмах

200 українських захисників, яких звільнили з полону під час сьогоднішнього обміну, потребують термінової медичної допомоги.

Про це заявив Омбудсман Дмитро Лубінець в ефірі Телемарафону.

Частина воїнів перебували в полоні з 2022 року. Дуже велика кількість звільнених захисників мають серйозні проблеми зі здоров'ям. За словами омбудсмана, є хлопці з виразками на ногах. Багато воїнів мають ознаки критичної втрати маси тіла.

"Ми всі розуміємо в яких умовах їх тримала Росія. Не було достатньо їжі, води. Ніхто медичну допомогу не надавав", - розповів Лубінець.

 Омбудсман наголосив, що окрім медичних проблем, є й психологічні. Після років неволі українські захисники мають пройти мінімум 90 днів медичного та психологічного відновлення.

Звільнених з полону українських захисників вже доправили до місця де їм нададуть першу медичну допомогу. 

  • Україна і Росія провели обмін 200 на 200. Додому повернулися захисники Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької областей. Це другий обмін від початку року. Домовленість про нього досягнули на переговорах України, США і Росії.
﻿
