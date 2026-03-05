Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги

200 українських захисників, яких звільнили з полону під час сьогоднішнього обміну, потребують термінової медичної допомоги.

Про це заявив Омбудсман Дмитро Лубінець в ефірі Телемарафону.

Частина воїнів перебували в полоні з 2022 року. Дуже велика кількість звільнених захисників мають серйозні проблеми зі здоров'ям. За словами омбудсмана, є хлопці з виразками на ногах. Багато воїнів мають ознаки критичної втрати маси тіла.

"Ми всі розуміємо в яких умовах їх тримала Росія. Не було достатньо їжі, води. Ніхто медичну допомогу не надавав", - розповів Лубінець.

Омбудсман наголосив, що окрім медичних проблем, є й психологічні. Після років неволі українські захисники мають пройти мінімум 90 днів медичного та психологічного відновлення.

Звільнених з полону українських захисників вже доправили до місця де їм нададуть першу медичну допомогу.