Весняні шкільні канікули в Києві розпочнуться 23 березня і триватимуть тиждень

Весняні канікули у столичних школах цього року розпочнуться 23 березня і триватимуть один тиждень відповідно до рекомендованої структури навчального 2025/2026 року.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає Офіційний портал Києва.

Він нагадав, що в січні школи вже мали вимушені двотижневі канікули згідно з розпорядженням Кабінету міністрів. Тоді розглядали можливість компенсувати цей період за рахунок весняних канікул. Водночас міська влада врахувала позицію освітянської спільноти.

"Рішення про збереження весняних канікул – це узгоджена позиція всієї освітянської команди міста. Коли у лютому відновлювали освітній процес після вимушених канікул, це питання обговорювали з освітянською спільнотою столиці, зокрема з Асоціацією директорів шкіл Києва. Після складної зими дітям і педагогам важливо мати час для відпочинку, щоб відновити сили перед завершенням навчального року", – зазначив Мондриївський.

Після закінчення канікул освітній процес у столичних школах продовжиться відповідно до освітніх програм закладів освіти та з огляду на безпекову ситуацію.

Під час канікул для школярів організують гурткову роботу, зокрема компенсаторні заняття та знаннєві гуртки, інформаційно-освітні та виховні заходи. Також працюватимуть заклади позашкільної освіти.

Для педагогів уже традиційно третій рік поспіль на березневих канікулах працюватиме програма психоемоційного відновлення та підвищення кваліфікації "Будьмо здорові". Вона спрямована на підтримку психологічного здоров’я, професійний розвиток і профілактику вигорання.