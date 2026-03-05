Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
За зиму Сили оборони ліквідували понад 92 тисячі окупантів

Більшість ворогів ліквідували за допомогою безпілотних систем.

За зиму Сили оборони ліквідували понад 92 тисячі окупантів
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Сили оборони України за три місяці зими ліквідували 92 475 російських військових. Переважна більшість втрат ворога – 88 898 окупантів – завдані за допомогою безпілотних систем. 

У Міноборони кажуть, що решта втрат підтверджена на відео ураженнями артилерії.

Дані уражень отримані в межах програми Армія дронів.Бонус, яка дозволяє в режимі реального часу фіксувати результати підрозділів і аналізувати ефективність різних засобів ураження на полі бою.

Лише за лютий українські військові вразили 27 313 окупантів. Попри меншу кількість календарних днів і зниження активності противника, середній показник становив 975 ліквідованих росіян щодня.

За цей період українські військові перехопили 15 438 ворожих БпЛА. Другий місяць поспіль фіксують рекордну кількість знищених ударних дронів типу Shahed.

Також триває активне масштабування використання наземних роботизованих комплексів (НРК). За останній місяць 147 підрозділів прозвітували про виконані місії із застосуванням НРК. Це на 25% більше, ніж у січні.

У міноборони кажуть, що застосування роботизованих систем дозволяє поступово переводити частину фронвої логістики на автономні платформи, зменшуючи ризики для військових та підвищуючи ефективність підрозділів.

Міністерство також сформувало ТОП-10 підрозділів за лютий:

  • 414 ОБрБС «Птахи Мадяра»;
  • ЦСО «А» СБУ;
  • ГВ БАС «Фенікс»;
  • Lasar’s Group НГУ;
  • 429 ОБрБпС «Ахіллес»;
  • 3 ОШБр;
  • 412 ОБрБПС NEMESIS;
  • 23 ОБРОГП НГУ;
  • 3 БрОП «Спартан»;
  • 95 ОДШБр.
﻿
