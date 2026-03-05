Головне за ніч та ранок четверга, 5 березня: майже 120 боєзіткнень, атака на Кривий Ріг, удар по аеропорту в Азербайджані

Нічна повітряна атака, 118 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, безпекові заходи у Львові, війна на Близькому Сході.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 118 боїв.

Найбільше зіткнень (22) – на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

Сили оборони уразили три пункти управління, вісім районів зосередження живої сили та три артилерійські системи.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 900 окупантів, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 210 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 270 400 осіб.

Армія Росії вночі 5 березня масовано атакувала Кривий Ріг. Пошкоджена інфраструктура, спалахнули пожежі, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

Ворог бив "шахедами": збили 15 БпЛА, але є влучання. Пошкоджено дитячий садок та будинки приватного сектору, обстеження продовжується, сказав начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Інфраструктура постраждала і в інших районах області, є поранені.

У ніч на 5 березня російська армія запустила по території України 155 ударних дронів. ППО знешкодила 136 із них.

Зафіксовано влучання 18 БпЛА у 8 локаціях. У трьох місцях впали уламки.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відреагували на передачу Росією Угорщині двох українських полонених. Там вимагають надати інформацію про стан здоров’я бійців та зустрічі із ними.

«Передача росією двох полонених українців угорській стороні є грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права», – зауважили у Коорштабі.

У Коорштабі закликали «усіх причетних до цієї провокації відмовитися від протиправних намірів та не робити українських військовослужбовців, які потрапили в російський полон внаслідок агресії РФ, розмінною монетою».

Також Коорштаб вимагає надати вичерпну інформацію про стан здоров'я полонених українських громадян та дати змогу уповноваженим представникам України відвідати їх.

Сьогодні, 5 березня, Служба безпеки України почне безпекові заходи у Львові, які триватимуть до 9 березня.

«Служба безпеки проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Львів, які триватимуть з 5 по 9 березня цього року. До безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції та Національної гвардії України», – повідомили в Управлінні СБ України у Львівській області.

У СБУ кажуть, що метою цих заходів є виявлення, запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки людей в умовах російської збройної агресії проти України.

Низка російських регіонів у ніч на 5 березня перебували під масованим обстрілом невідомими безпілотниками.

За повідомленнями ЗМІ, план "Ковьор", який передбачає припинення обслуговування рейсів та посадку усіх літаків в зоні небезпеки, було запроваджено одразу в 10 російських аеропортах: Владикавказ, Краснодар, Грозний, Магас, Пенза, Саратов, Волгоград, Сочі, Ульяновськ і Самара.

Попередньо головною метою атаки є ураження Саратовського нафтопереробного заводу, який належить компанії "Роснєфть".

Аеропорт в Азербайджані зазнав атаки з території Ірану, повідомляє Reuters.

Джерело, близьке до уряду Азербайджану, повідомило, що ракети та дрони, що летіли з Ірану, впали поблизу аеропорту “Нахічевань”. Він розташований приблизно за 10 км від кордону з Іраном.

Згодом МЗС Азербайджану опублікувало заяву щодо атаки.

