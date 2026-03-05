Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоЖиття

Державі повернули 20 ділянок біля Буковелю, вкриті столітніми лісами

У 2022 році землю оформили у приватну власність на підставі підроблених державних актів.

Державі повернули 20 ділянок біля Буковелю, вкриті столітніми лісами
Ілюстративне фото
Фото: Daniel-Rosengren

Прокурори через суд повернули державі 20 земельних ділянок лісового фонду поблизу курорту Буковель у селі Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За позовом ОГП суд визнав, що ці землі незаконно вибули з державної власності. У 2022 році ділянки оформили у приватну власність на підставі підроблених державних актів. Це створювало юридичні підстави для подальшої забудови територій котеджними містечками, готелями та туристичною інфраструктурою.

Насправді ж ці землі належать до лісогосподарського призначення, перебувають у користуванні державного лісгоспу та вкриті буково-ялицевими лісами віком близько 100 років. Із лісового фонду їх не вилучали, а рішень про зміну цільового призначення уповноважені органи не приймали.

Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Вікторія Шекшеєва зазначила, що будівництво на лісовкритих землях суперечить Рамковій конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, ратифікованій Україною. Воно також не відповідає Стратегії державної екологічної політики України до 2030 року, яка визначає збільшення лісистості одним із стратегічних цілей.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies