Державі повернули 20 ділянок біля Буковелю, вкриті столітніми лісами

У 2022 році землю оформили у приватну власність на підставі підроблених державних актів.

Прокурори через суд повернули державі 20 земельних ділянок лісового фонду поблизу курорту Буковель у селі Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За позовом ОГП суд визнав, що ці землі незаконно вибули з державної власності. У 2022 році ділянки оформили у приватну власність на підставі підроблених державних актів. Це створювало юридичні підстави для подальшої забудови територій котеджними містечками, готелями та туристичною інфраструктурою.

Насправді ж ці землі належать до лісогосподарського призначення, перебувають у користуванні державного лісгоспу та вкриті буково-ялицевими лісами віком близько 100 років. Із лісового фонду їх не вилучали, а рішень про зміну цільового призначення уповноважені органи не приймали.

Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Вікторія Шекшеєва зазначила, що будівництво на лісовкритих землях суперечить Рамковій конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, ратифікованій Україною. Воно також не відповідає Стратегії державної екологічної політики України до 2030 року, яка визначає збільшення лісистості одним із стратегічних цілей.