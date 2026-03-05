Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Джерела: пошкоджений СБУ російський фрегат “Адмірал Ессен” не може бити “калібрами” по Україні

Ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар “Фрегат-М2М”, який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.

Джерела: пошкоджений СБУ російський фрегат “Адмірал Ессен” не може бити “калібрами” по Україні
Фото: Із соцмереж

Під час атаки на порт “Новоросійськ” у ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони уразили фрегат “Адмірал Ессен” – носій восьми крилатих ракет “Калібр”. 

Цю інформацію підтвердили джерела LB.ua у спецслужбі.

Удар припав по середній надбудові корабля. Унаслідок цього:

  • вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу;
  • пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який виявляє радіолокаційне випромінювання та створює перешкоди;
  • уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 “Орєх”, що входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу.

Ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар “Фрегат-М2М”, який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей.

Під час операції СБУ прорвала щільну й багаторівневу систему ворожої ППО навколо Новоросійської бухти та порту. Пожежа на палубі тривала близько 18 годин – це свідчить про серйозні внутрішні руйнування та ускладнену роботу аварійних команд.

Корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування ним крилатих ракет “Калібр”. 

Наразі фрегат не може завдавати ударів по території України.

﻿
