Сили оборони уразили об’єкти ворога на тимчасово окупованих територіях

Уражено низку логістичних об’єктів та зосередження живої сили противника.

У ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях. 

Про це повідомив Генштаб.

Зокрема уразили склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки, матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині та наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму. 

Також українські військові били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області.

Втрати ворога та масштаби збитків уточнюють.

У Генштабі додають, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора.

