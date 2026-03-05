У ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України уразили низку об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив Генштаб.

Зокрема уразили склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки, матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині та наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму.

Також українські військові били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області.

Втрати ворога та масштаби збитків уточнюють.

У Генштабі додають, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора.