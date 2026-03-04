Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
5 березня в Україні здебільшого без опадів, повітря прогріється до максимальних 14°

Найхолодніше - на сході, найтепліше - на Закарпатті.

Прогноз погоди 5 березня
Фото: Укргідрометцентр

В Україні 5 березня буде без опадів, за винятком сходу, там можливий невеликий сніг та дощ. Максимальна температура повітря в Україні до 14° тепла.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

 "Поширюватиметься прохолодне повітря з північного заходу зі швидкістю 7-12 м/с, тому вночі розраховуємо на слабкий мінус, вдень на 4-9° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 14°, найпрохолодніше на північному сході країни, там 1-6° тепла", - йдеться в повідомленні.

Вночі у Полтавській та Харківській областях на дорогах місцями ожеледиця.

На Київщині та в Києві хмарно з проясненнями. Без опадів.По області вночі на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.

