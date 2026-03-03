Зима цього року у Києві стала найхолоднішою за останні 15 років

Майже всі зимові місяці, крім грудня, показали температуру нижчу за норму.

Минула календарна зима у Києві була помітно холоднішою за звичні показники останніх років.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середня температура повітря склала -4,0°С, що на 1,5°С нижче за кліматичну норму. Метеорологи зазначають, що подібні холоди спостерігалися у Києві востаннє взимку 2010–2011 років.

Майже всі зимові місяці, за винятком грудня, продемонстрували температуру нижчу за норму.

Найхолоднішим виявився січень із від’ємним відхиленням у 4,4°С. Пік морозів припав на 10 лютого, коли стовпчики термометрів опустилися до -20,2°С. Найтеплішим днем сезону стало 10 грудня з температурою +9,3°С.

Щодо опадів, то їхня кількість за зиму склала 112 мм, що відповідає 91% кліматичної норми. Таким чином, сезон виявився не лише холодним, а й дещо менш сніжним та дощовим, ніж зазвичай.