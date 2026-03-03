Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Зеленський дав Києву ще тиждень на підготовку плану енергетичної стійкості і пропонує залучити Кубракова

Президент знову дорікнув міській владі за підготовку. 

Зеленський дав Києву ще тиждень на підготовку плану енергетичної стійкості і пропонує залучити Кубракова
Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Нинішнє засідання РНБО було присвячене планам енергетичної стійкості, захисту стратегічних об’єктів і підготовці до наступного опалювального сезону. Деякі регіони "молодці" і не просто готуються, а вже давно працюють над когенерацією, децентралізованим постачанням. 

Про це президент Володимир Зеленський сказав після засідання Ради нацбезпеки і оборони на брифінгу, який транслювало Суспільне. Він сказав, що столиця підготувалася гірше, ніж інші.

“Столиця була підготовлена не на такому якісному рівні, як інші регіони. Столиці допомагали всі регіони. Ви знаєте, що працювали кілька тисяч людей”, – сказав президент. 

Він додав, що до 1 березня дав завдання всім регіонам оновити плани підготовки. Володимир Зеленський сказав, що держава не знімає з себе відповідальності.

"Але ми не можемо пересувати ноги кожному меру. Вони самі повинні бути відповідальними. Гроші – це один виклик, але не захищати об'єкти – це інше. Захистити план потрібно, потім подивимося, як це буде", – сказав президент.

Не захистив свій план тільки Київ. Зеленський дав місту ще додатковий тиждень. Також він сказав, що хоче залучити ексміністра інфраструктуру Олександра Кубракова для допомоги столиці, але всі повноваження в мера. 

Говорячи про можливу відповідальність влади Києва він сказав, що "згідно чинного законодавства".

Президент також сказав, що через ризик зменшення постачання ППО в зв'язку з війною на Близькому Сході треба більше посилювати фізичний захист. 

﻿
