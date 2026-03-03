​В Одесі до 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який наводив удари на блокпости і пункти тероборони

Суд виніс вирок зрадникові, якого викрили на коригуванні російських повітряних атак по Одесі.

Про це повідомила Служба безпеки.

Зловмисник отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Як встановило розслідування, підприємець із Одеського району допомагав наводити ворожі ракети та дрони на місця зосередження Сил оборони, зокрема, на українські блокпости та пункти базування Територіальної оборони ЗСУ.

У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив ще влітку 2018 року під час візиту до окупованого Севастополя, а з початком повномасштабного вторгнення його «активували». Агент об’їжджав Одесу та її околиці на своїй автівці, фотографував військові об’єкти та позначав їх на гугл-картах, а також відстежував кількість особового складу й техніки. Контррозвідники затримали зловмисника у його помешканні, де, окрім засобів зв’язку з куратором, виявили арсенал зброї: автомат АК-74, пістолет Макарова, понад тисячу набоїв та бойові гранати.

Суд визнав фігуранта винним у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю. Весь вилучений арсенал та засоби вчинення злочину конфіскували.