Сили оборони України упродовж січня та лютого 2026 року завдали понад 40 ударів по обʼєктах нафтогазової інфраструктури, військово-промислового комплексу, пунктах управління, складах боєприпасів, техніці та живій силі противника на території РФ.

Про це повідомили у Міноборони.

Зокрема, уражено 13 НПЗ, нафтобаз та інших обʼєктів нафтагазового комплексу Росії.

У міністерстві наголошують, що удари по них послаблюють як економічні спроможності агресора вести війну, так і безпосередньо зменшують поставки пального ворожій армії.

Там також пояснюють, що позбавлення Росії економічного ресурсу для ведення війни є однією зі стратегічних цілей плану війни України, який презентував міністр оборони Михайло Федоров.

«Доходи від продажу нафти та газу дають змогу росії фінансувати війну. За ці кошти противник виробляє ракети і дрони, якими завдає ударів по мирному населенню України, оплачує контракти солдатам і може утримувати велику мережу пропаганди. Якщо перекрити цей канал, ресурс на війну різко скоротиться», – зазначили у оборонному відомстві і додали, що Україна готує стратегію того, як зробити дефіцит бюджету Росії у 2026 році найбільшим в історії.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, у січні-лютому уражено:

Нафтопереробні заводи:

«Ільський» (Краснодарський край) – один із ключових заводів на півдні РФ, важливий для забезпечення паливом угруповань окупаційних військ на півдні України, зокрема у Криму;

– один із ключових заводів на півдні РФ, важливий для забезпечення паливом угруповань окупаційних військ на півдні України, зокрема у Криму; «Славянск Еко» (Краснодарський край) – забезпечує валютну виручку та логістичні можливості рф в Азово-Чорноморському регіоні;

– забезпечує валютну виручку та логістичні можливості рф в Азово-Чорноморському регіоні; «Волгоградський» (Волгоградська обл.) – відіграє важливу роль у постачанні палива для військової техніки на східному напрямку фронту;

– відіграє важливу роль у постачанні палива для військової техніки на східному напрямку фронту; «Ухтинський» (Комі) – забезпечує паливом як північні та центральні регіони РФ, так і окупаційні війська.

Нафтобази:

«Гєркон Плюс» (Липецька обл.) – важливий вузол зберігання в центральній частині РФ, що підтримує логістику та резерви;

– важливий вузол зберігання в центральній частині РФ, що підтримує логістику та резерви; «Осколнєфтєснаб» (Бєлгородська обл.) – через близькість до кордону є прямою базою заправки військової техніки, що діє на Харківському напрямку;

– через близькість до кордону є прямою базою заправки військової техніки, що діє на Харківському напрямку; «Жутовська» (Волгоградська обл.) – забезпечує залізничну та автомобільну логістику палива в напрямку окупованого Донбасу;

– забезпечує залізничну та автомобільну логістику палива в напрямку окупованого Донбасу; «Пензанєфтєпродукт» (Пензенська обл.) – великий тиловий хаб, що входить до структури «Роснєфті», забезпечує стабільність постачань у Поволжі;

– великий тиловий хаб, що входить до структури «Роснєфті», забезпечує стабільність постачань у Поволжі; «Хохольська» (Воронезька обл.) – ключова база для забезпечення логістичних маршрутів, що ведуть до зони бойових дій («північне угруповання» військ РФ).

Крім того, ударів завдано по установці підготовки нафти «Альметьевская» (Татарстан), бурових установках корпорації «Лукойл» в акваторії Каспійського моря, нафтовому терміналу «Таманьнєфтєгаз» (Краснодарський край), а також Нєфтєгорському газопереробному заводу (Самарська обл.).