Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку року Сили оборони уразили 13 обʼєктів нафтогазового комплексу у РФ

Упродовж січня та лютого всього завдали понад 40 ударів по обʼєктах нафтогазової інфраструктури, військово-промислового комплексу, пунктах управління, складах боєприпасів, техніці та живій силі противника.

Від початку року Сили оборони уразили 13 обʼєктів нафтогазового комплексу у РФ
Пожежа на НПС у Татарстані, ілюстративне фото
Фото: Astra

Сили оборони України упродовж січня та лютого 2026 року завдали понад 40 ударів по обʼєктах нафтогазової інфраструктури, військово-промислового комплексу, пунктах управління, складах боєприпасів, техніці та живій силі противника на території РФ.

Про це повідомили у Міноборони. 

Зокрема, уражено 13 НПЗ, нафтобаз та інших обʼєктів нафтагазового комплексу Росії. 

У міністерстві наголошують, що удари по них послаблюють як економічні спроможності агресора вести війну, так і безпосередньо зменшують поставки пального ворожій армії.

Там також пояснюють, що позбавлення Росії економічного ресурсу для ведення війни є однією зі стратегічних цілей плану війни України, який презентував міністр оборони Михайло Федоров.

«Доходи від продажу нафти та газу дають змогу росії фінансувати війну. За ці кошти противник виробляє ракети і дрони, якими завдає ударів по мирному населенню України, оплачує контракти солдатам і може утримувати велику мережу пропаганди. Якщо перекрити цей канал, ресурс на війну різко скоротиться», – зазначили у оборонному відомстві і додали, що Україна готує стратегію того, як зробити дефіцит бюджету Росії у 2026 році найбільшим в історії.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, у січні-лютому уражено:

Нафтопереробні заводи:

  • «Ільський» (Краснодарський край) – один із ключових заводів на півдні РФ, важливий для забезпечення паливом угруповань окупаційних військ на півдні України, зокрема у Криму;
  • «Славянск Еко» (Краснодарський край) –  забезпечує валютну виручку та логістичні можливості рф в Азово-Чорноморському регіоні;
  • «Волгоградський» (Волгоградська обл.) – відіграє важливу роль у постачанні палива для військової техніки на східному напрямку фронту;
  • «Ухтинський» (Комі) – забезпечує паливом як північні та центральні регіони РФ, так і окупаційні війська.

Нафтобази:

  • «Гєркон Плюс» (Липецька обл.) – важливий вузол зберігання в центральній частині РФ, що підтримує логістику та резерви;
  • «Осколнєфтєснаб» (Бєлгородська обл.) – через близькість до кордону є прямою базою заправки військової техніки, що діє на Харківському напрямку;
  • «Жутовська» (Волгоградська обл.)  – забезпечує залізничну та автомобільну логістику палива в напрямку окупованого Донбасу;
  • «Пензанєфтєпродукт» (Пензенська обл.) – великий тиловий хаб, що входить до структури «Роснєфті», забезпечує стабільність постачань у Поволжі;
  • «Хохольська» (Воронезька обл.) – ключова база для забезпечення логістичних маршрутів, що ведуть до зони бойових дій («північне угруповання» військ РФ).

Крім того, ударів завдано по установці підготовки нафти «Альметьевская» (Татарстан), бурових установках корпорації «Лукойл» в акваторії Каспійського моря, нафтовому терміналу «Таманьнєфтєгаз» (Краснодарський край), а також Нєфтєгорському газопереробному заводу (Самарська обл.).

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies