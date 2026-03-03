Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог за добу вбив 6 і поранив 19 мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 273 людини, у тому числі 69 дітей.

Ворог за добу вбив 6 і поранив 19 мешканців Донеччини
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

Ворог за минулу добу вбив 6 і поранив 19 мешканців Донеччини. 

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 2 березня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 3 у Дружківці та 3 у Краматорську. Ще 19 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області на ранок 3 березня.

Покровський район. У Торецькому Шахівської громади пошкоджено 2 будинки,ще 1 — у Новотроїцькому.

Краматорський район. У Миколаївці та Райгородку пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську 3 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 8 приватних будинків. У Львівці Олександрівської громади знищено авто. У Дружківці загинули 3 людини, поранено 16, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, 2 крамниці, банк, аптеку, пошту і 14 транспортних засобів.

Бахмутський район. У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies