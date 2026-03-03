У Запорізькій області унаслідок російських атак поранені двоє людей

Надійшло 107 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, люди постраждали унаслідок вчорашнього удару керованими авіабомбами по Комишувасі. Поранені 61-річна жінка та 66-річний чоловік.

