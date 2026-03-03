У Запорізькій області унаслідок російських атак поранені двоє людей

Упродовж доби окупанти завдали 766 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей поранені.
Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, люди постраждали унаслідок вчорашнього удару керованими авіабомбами по Комишувасі. Поранені 61-річна жінка та 66-річний чоловік.
Війська РФ здійснили 19 авіаударів по Комишувасі, Веселянці, Новокасьянівці, Любицькому, Трудовому, Оріхову, Гіркому, Чарівному, Долинці, Воздвижівці, Гуляйпільському, Широкому, Верхній Терсі, Мирному.
472 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Лисогірку, Блакитне, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Святопетрівку, Староукраїнку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Нове Запоріжжя.
Зафіксовано 4 обстріла із РСЗВ по Малим Щербакам, Новоандріївці, Малій Токмачці, Мирному.
271 артилерійський удар прийшовся по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Лукʼянівську, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Староукраїнці, Варварівці, Добропіллю.
Надійшло 107 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.