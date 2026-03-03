​Вчора Сили оборони ліквідували 790 окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 790 солдатів, 5 танків, 20 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 6 систем ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 268 520 (+790) осіб
- танків – 11 718 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 131 (+20) од.
- артилерійських систем – 37 842 (+47) од.
- РСЗВ – 1 665 (+0) од.
- засоби ППО – 1 319 (+6) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 154 698 (+1 529) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі / катери – 30 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 992 (+235) од.
- спеціальна техніка – 4 076 (+0) од.
Дані уточнюються.