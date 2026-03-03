Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
​Вчора Сили оборони ліквідували 790 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 268 520 солдатів. 

Українська артилерія, ілюстративне фото
Фото: 26 ОАБр

Упродовж доби армія РФ втратила 790 солдатів, 5 танків, 20 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 6 систем ППО.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 268 520 (+790) осіб 
  • танків – 11 718 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 131 (+20) од.
  • артилерійських систем – 37 842 (+47) од.
  • РСЗВ – 1 665 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 319 (+6) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 154 698 (+1 529) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі / катери – 30 (+1) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 992 (+235) од.
  • спеціальна техніка – 4 076 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
